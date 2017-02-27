Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.
"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!"
budivelnik написав:Є два варіанти Перший - кожен самостійно для себе створює правила які не гноблять насмерть його і допомагають Державі Другий - кожен котить бочку на інших і Держава створює репресивний апарат (який також чогось коштує) який змушує всіх виконувати однакові правила - як правило репресивний апарат зїдає більше ніж повертає... Тому особисто я для себе прийняв ДВА правила Перше Правило - розмір сплачених мною податків повинен перевищувати суми які я і моя сімя в чотирьох поколіннях отримує у вигляді виплат(субсидій-пенсій-компенсацій) від Держави Друге правило - я повинен сплатити податків на 10% більше ніж сплачують аналогічні моєму бізнеси ( і бізнес не загнеться і совість спокійна)
Податки я особисто сплачую своєчасно і повністю з моменту реєстрації ФОП і по цей час. На сьогодні маю переплату з єдиного податку на кілька тисяч грн. Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад: - заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах); - касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо; - накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).
somilitark написав:курс 30 можно будет увидеть может года через 4,не раньше,с этим президентом такого точно не будет
. .. ану не підглядувати у мої думки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Qwerty написав:Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються!
Ізраїль надав офіційні статистичні дані? Вони їх ведуть? За скільки років? Документ можна глянути? Чи тут як і в сільському господарстві просто ... ну ... десь шось чув, а десь наснилось в кращих клініках різного профілю ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zzzzzz написав:Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами. Сильного отката не жду.
Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.
Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.
Локально может копеек 50 будет снижение.
У НБУ есть все инструменты.
Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».
Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят. И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала.
Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба!
Qwerty написав:Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються!
Ізраїль надав офіційні статистичні дані? Вони їх ведуть? За скільки років? Документ можна глянути? Чи тут як і в сільському господарстві просто ... ну ... десь шось чув, а десь наснилось в кращих клініках різного профілю ...
Мене дивує інше 1 Станом на сьогодні євреї становлять менше 0,7% громадян України ( за 30 років їх частка зменшилась приблизно в 15 разів 2 На цих сторінках - питань повязаних з євреями точно на порядок більше ніж 0,7%
Як на мене Національність ,яка свідомо виїхала з України - не повинна педалювати єврейські питання в Україні . хоча б тому що а - кількість євреїв - мізерна б - їх вплив на економіку/політику в рази більший від їх кількісного стану
Просто з питань безпеки . тим хто залишився бажано максимально перебувати в тіні... А от провокаторам вигідно постійно роздмухувати ( в тому чи іншому вигляді) вплив і наявність євреїв в Україні. ПС Моя порада місцевим( і не місцевим) реальним євреям Скористуйтесь тактикою ,якою користувались Ваші предки( і яка дозволила Вам вижити ,нехай навіть в кількості 6 млн (кількість євреїв у ізраїлі)) - піднімайте свої питання виключно у своєму вузькому колі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69