fler написав:Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад: - заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах); - касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо; - накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).
... я - теж! - от тільки зараз напишуть: 1) - так будуть весь час наймані працівники стояти і казати(при перевірці), що власник бізнесу прихворів... 2) - так будуть великі магазини з шкарпетками/трусами/ліфчиками з великими оборотами платити те саме, що і маленький магазинчик/будка/лоток на ринку, чи не на ринку.... 3) - отут я давно кажу: СПОЧАТКУ НА МИТНИЦІ НЕ ПУСКАЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНИЙ ТОВАР, то він і в магазинах НЕ появиться!!! - а то на митниці пропустили - а податкова тоді стукає у двері малих магазинчиків... - ТРЕБА КОРІНЬ РУБАТИ НА МИТНИЦІ!!! ... тоді, все буде добре....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Qwerty написав:Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю
Нагадує:
Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему: — Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог! — Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил. https://www.anekdot.ru/id/839746/