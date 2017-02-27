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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3832383338343835

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:26

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

  fler написав:Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад:
- заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах);
- касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо;
- накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).

... я - теж!
- от тільки зараз напишуть:
1) - так будуть весь час наймані працівники стояти і казати(при перевірці), що власник бізнесу прихворів...
2) - так будуть великі магазини з шкарпетками/трусами/ліфчиками з великими оборотами платити те саме, що і маленький магазинчик/будка/лоток на ринку, чи не на ринку....
3) - отут я давно кажу: СПОЧАТКУ НА МИТНИЦІ НЕ ПУСКАЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНИЙ ТОВАР, то він і в магазинах НЕ появиться!!!
- а то на митниці пропустили - а податкова тоді стукає у двері малих магазинчиків...
- ТРЕБА КОРІНЬ РУБАТИ НА МИТНИЦІ!!!
... тоді, все буде добре.... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю


Нагадує:
Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему:
— Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог!
— Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил. https://www.anekdot.ru/id/839746/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:41

  V2 написав:
  freeze написав:Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем


"Рафик не в чем не виноват" :)


Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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