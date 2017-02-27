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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3833383438353836>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю


Нагадує:
Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему:
— Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог!
— Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил. https://www.anekdot.ru/id/839746/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:41

  V2 написав:
  freeze написав:Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем


"Рафик не в чем не виноват" :)


Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.
Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие. :)

Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.

ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:54

За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Нафтогаз" поставив близько 15,4 млрд куб. м природного газу на виконання спецобов’язків за ПСО. З них близько 8 млрд куб. м отримали газопостачальні компанії (приватні газзбути та ГПК "Нафтогаз України") для покриття потреб населення", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" підкреслюють, що суттєве скорочення попиту пояснюється в першу чергу теплішою погодою в зимові місяці 2019 року порівняно з 2018 роком.

Водночас газу для потреб опалення спожили на 44% більше за рік.

"Це пояснюється переходом кількох виробників тепла на використання газу замість вугілля та альтернативних джерел енергії у 2019 році", - пояснили в компанії.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:55

  freeze написав:
  V2 написав:
  freeze написав:Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем


"Рафик не в чем не виноват" :)


Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.


Привет Старина !

Ну , если в голове есть чуть серого вещества , то вину чувствовать должен !
Полностью согласен !
(хоть бы Долярчик не прочитал )

Всем Здоровья.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:56

После просмотра таких кадров начинаешь задумываться, если это будет продолжаться еще какой-то период времени, какой показатель ВВП Китая будет в этом году. И как это всё аукнется нам.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:00

  Сибарит написав:
  headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.
Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие. :)

Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.

ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.

І погодинна оплата для фрілансу, десь в 2 рази вища для працівників на постійному оформленні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:08

  freeze написав:После просмотра таких кадров начинаешь задумываться, если это будет продолжаться еще какой-то период времени, какой показатель ВВП Китая будет в этом году. И как это всё аукнется нам.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

В интернетах пишут, что на карантине в Китае уже города с общим населением 400млн. чел.
Пока карантин предполагается до марта (но это не точно)

Конечно, это не может не сказаться на экономике
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:(хоть бы Долярчик не прочитал )

Всем Здоровья.

.. провокуєте? ;)
- але ж неозброєним оком видно, що "лялька" ХОЧЕ І НАМАГАЄТЬСЯ зробити краще! - от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду...... а не про пересічних....

.. і Вам здоров'я!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:16

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:После просмотра таких кадров начинаешь задумываться, если это будет продолжаться еще какой-то период времени, какой показатель ВВП Китая будет в этом году. И как это всё аукнется нам.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
В интернетах пишут, что на карантине в Китае уже города с общим населением 400млн. чел.
Пока карантин предполагается до марта (но это не точно)
Конечно, это не может не сказаться на экономике
лохотрон
Смертність не вище 2% від кількості заразившихся і у відсотковому вимірі вже йде на спад
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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