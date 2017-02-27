Qwerty написав:Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю
Нагадує:
Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему: — Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог! — Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил. https://www.anekdot.ru/id/839746/
headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.
Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения. Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.
Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.
ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.
За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Нафтогаз" поставив близько 15,4 млрд куб. м природного газу на виконання спецобов’язків за ПСО. З них близько 8 млрд куб. м отримали газопостачальні компанії (приватні газзбути та ГПК "Нафтогаз України") для покриття потреб населення", - йдеться у повідомленні.
У "Нафтогазі" підкреслюють, що суттєве скорочення попиту пояснюється в першу чергу теплішою погодою в зимові місяці 2019 року порівняно з 2018 роком.
Водночас газу для потреб опалення спожили на 44% більше за рік.
"Це пояснюється переходом кількох виробників тепла на використання газу замість вугілля та альтернативних джерел енергії у 2019 році", - пояснили в компанії.
headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.
Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения. Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.
Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.
ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.
І погодинна оплата для фрілансу, десь в 2 рази вища для працівників на постійному оформленні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
.. провокуєте? - але ж неозброєним оком видно, що "лялька" ХОЧЕ І НАМАГАЄТЬСЯ зробити краще! - от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду...... а не про пересічних....
.. і Вам здоров'я!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!