Молодой врач Нёма приходит к своему отцу доктору Кацу, и радостно говорит ему:— Папа, я вылечил мадам Рабинович! Ты лечил ее всю жизнь, и не смог вылечить, а я смог!— Ой вэй, Нёма! Та шо же ты сделал? На ее деньги ты закончил школу, медицинский институт, стажировался в лучших клиниках Германии и Израиля, а она все лечилась... А вот ты, ***, взял ее и вылечил.