Додано: Суб 08 лют, 2020 12:00

Сибарит написав: headshaker написав: Считайте, зарабатывайте и экономьте. Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.

Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.



Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.



І погодинна оплата для фрілансу, десь в 2 рази вища для працівників на постійному оформленні. І погодинна оплата для фрілансу, десь в 2 рази вища для працівників на постійному оформленні.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/