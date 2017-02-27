Логіка зашкалює
1 Якщо є ляльководи - то лялька нічого не може хотіти і намагатись
2 Якщо лялька хоче-намагається-робить ... значить вона не лялька і ляльководи
а - відсутні
б - вона несе 100% відповідальність за результати
Труси-хрестик....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:18
Логіка зашкалює
1 Якщо є ляльководи - то лялька нічого не може хотіти і намагатись
2 Якщо лялька хоче-намагається-робить ... значить вона не лялька і ляльководи
а - відсутні
б - вона несе 100% відповідальність за результати
Труси-хрестик....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:19
.... оце той рідкісний випадок, коли Будівельник - правий!
Грінозон, або виправляй, або - валіза/вокзал/ростов!
- нам таких НЕлюбів своєї Неньки тут непотрібно!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как вариант можно их объединить.
Правило 8760 (365*24).
При средней зп, час тогда получится 16.8. А без налогов 13.52.
Возможно и выводы о целесообразности тех или иных действий будут тогда другие.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если кто забыл, напоминаю.
Есть специальная ветка.
Коронавирус в Китае
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що тут коментувати?
Черговий маразм -.... нехай хтось....
Простий приклад
Уявіт
Футбол...глядачі...а футболісти відмовляються виходити на поле поки
суддя не пояснить звідки в нього годинник, працвник поля іван - не доведе що не крав насіння з поля і не засівав ним своє подвірря...
і так далі і тому подібне.
Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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