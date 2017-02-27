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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3834383538363837>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 292
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:18

  Долярчик написав:"лялька" ХОЧЕ І НАМАГАЄТЬСЯ зробити краще! - от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду.
Логіка зашкалює
1 Якщо є ляльководи - то лялька нічого не може хотіти і намагатись
2 Якщо лялька хоче-намагається-робить ... значить вона не лялька і ляльководи
а - відсутні
б - вона несе 100% відповідальність за результати

Труси-хрестик....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сибарит написав:Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.


Как вариант можно их объединить.
Правило 8760 (365*24).
При средней зп, час тогда получится 16.8. А без налогов 13.52.
Возможно и выводы о целесообразности тех или иных действий будут тогда другие.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если кто забыл, напоминаю.
Есть специальная ветка.
Коронавирус в Китае
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. краще б це прокоментувати....
А що тут коментувати?
Черговий маразм -.... нехай хтось....
Простий приклад
Уявіт
Футбол...глядачі...а футболісти відмовляються виходити на поле поки
суддя не пояснить звідки в нього годинник, працвник поля іван - не доведе що не крав насіння з поля і не засівав ним своє подвірря...
і так далі і тому подібне.

Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:52

  budivelnik написав:Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне....

чихать оно хотело.
дай этому дятлу волю - вообще ЕСВ и налоги бы не платил да одним контрабасом от барыг торговал.
зато требовательное :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:12

Якщо коріння відрубати - дерево всохне! - а якщо гілочку, т

  budivelnik написав:Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне....

...ага, ага........
... от моя знайома з цим питанням звернулась у Хмельницьк до свох постачальників взуття..... - і куди не зверталась...- всі на морозі!(в прямому і переносному значенні)... - всім фіолетово що-до документів!
- і то в людей ВЕЛИЧЕЗНІ контейнери з товаром і ВЕЛИЧЕЗНИМИ оборотами(напряму з Китаєм працюють)
- більше того! - більшість з них на ПЕРШІЙ ГРУПІ!!! КАРЛ!!!!
- і їм пох!

... от з таких "гігантів" потрібно починати, а ще краще - з митниці!!!!!

... тоді і в простого/пересічного Долярчика буде лише БІЛИЙ товар!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике

Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:38

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне....
...ага, ага........
... от моя знайома з цим питанням звернулась у Хмельницьк до свох постачальників взуття..... - і куди не зверталась...- всі на морозі!(в прямому і переносному значенні)... - всім фіолетово що-до документів!
- і то в людей ВЕЛИЧЕЗНІ контейнери з товаром і ВЕЛИЧЕЗНИМИ оборотами(напряму з Китаєм працюють)
- більше того! - більшість з них на ПЕРШІЙ ГРУПІ!!! КАРЛ!!!!
Ти справжній зелений патріот... тобі треба допомогти
1 Береш фото свого бюлетня де ти голосував за зеленського і скомбіновуєш його з фото свого паспорта/ІПН/платіжки про сплату єдиного і ЄСВ
Це обовязкова умова,щоб ваші швидше зарухались...тепер же тільки зелені при владі
Я на свої вуха чув як зеленський казав Трампу що Генпрокурор на 100% його людина
2 На імя Генпрокурора висилаєш всю інформацію яка тобі відома по
а - твоїм постачальникам велозапчастин
б - постачальникам взуття твоєї знайомої(додаєш про всяк випадок всю інформацію про неї,так як це описано в п1)

Таким чином розірвеш звязок великих контрабандистів з тобою і твоєю знайомою...адже тих на кого ти вкажеш посадять(але ти не хвилюйся то ще мілкі сошки .їх завдання через кордон перевести .а покривають їх у великих кабінетах на Банковій...
А так як на Банковій сидить твій кумир - то якщо ти промовчиш - він у небезпеці...його ж за зекономлені на контробасі кошти з потрохами куплять... і за кого ти тоді голосувати будеш?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:39

  stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике

Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?

не буде перебоїв.Проблема продати, а виробити можуть в рази більше.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:46

Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.

Про це повідомляє НВ.Бізнес з посиланнями на офіційні джерела.

У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.

Доходи нинішньої урядової команди у два-п'ять разів перекрили ті суми, які отримували міністри та їхні заступники у Кабміні Володимира Гройсмана.

Так само зросли загальні витрати на утримання чиновницького апарату.

Зокрема, у держбюджеті-2020 на фінансування витрат секретаріату Кабміну виділили майже 1,1 млрд грн — на 25,6% більше, ніж було в 2019-му (848 млн грн). Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.
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