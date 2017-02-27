Додано: Суб 08 лют, 2020 13:38

Долярчик написав: budivelnik написав: Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне.... Не подобається контробас - не купуйте без документів,вимагайте від постачальника тільки офіційне.... ...ага, ага........

... от моя знайома з цим питанням звернулась у Хмельницьк до свох постачальників взуття..... - і куди не зверталась...- всі на морозі!(в прямому і переносному значенні)... - всім фіолетово що-до документів!

- і то в людей ВЕЛИЧЕЗНІ контейнери з товаром і ВЕЛИЧЕЗНИМИ оборотами(напряму з Китаєм працюють)

- більше того! - більшість з них на ПЕРШІЙ ГРУПІ!!! КАРЛ!!!! ...ага, ага........... от моя знайома з цим питанням звернулась у Хмельницьк до свох постачальників взуття..... - і куди не зверталась...- всі на морозі!(в прямому і переносному значенні)... - всім фіолетово що-до документів!- і то в людей ВЕЛИЧЕЗНІ контейнери з товаром і ВЕЛИЧЕЗНИМИ оборотами(напряму з Китаєм працюють)- більше того! - більшість з них на ПЕРШІЙ ГРУПІ!!! КАРЛ!!!!

Ти справжній зелений патріот... тобі треба допомогти1 Береш фото свого бюлетня де ти голосував за зеленського і скомбіновуєш його з фото свого паспорта/ІПН/платіжки про сплату єдиного і ЄСВЦе обовязкова умова,щоб ваші швидше зарухались...тепер же тільки зелені при владіЯ на свої вуха чув як зеленський казав Трампу що Генпрокурор на 100% його людина2 На імя Генпрокурора висилаєш всю інформацію яка тобі відома поа - твоїм постачальникам велозапчастинб - постачальникам взуття твоєї знайомої(додаєш про всяк випадок всю інформацію про неї,так як це описано в п1)Таким чином розірвеш звязок великих контрабандистів з тобою і твоєю знайомою...адже тих на кого ти вкажеш посадять(але ти не хвилюйся то ще мілкі сошки .їх завдання через кордон перевести .а покривають їх у великих кабінетах на Банковій...А так як на Банковій сидить твій кумир - то якщо ти промовчиш - він у небезпеці...його ж за зекономлені на контробасі кошти з потрохами куплять... і за кого ти тоді голосувати будеш?