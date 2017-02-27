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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3834383538363837

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 292
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:54

  Сибарит написав:
  headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.
Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие. :)


Самое забавное, что решение "ну его нафиг" зачастую оказывается не только быстрым, но и правильным :D Другое дело, что по многим действиям решение можно принять один раз и надолго.

Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.


А если сам процесс удовольствие доставляет? :D

ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.


Подозреваю, что степень популярности зависит от конкретной среды. Тем более, что периодичность выплаты раз в неделю (или bi-weekly, раз в две недели) это одно, а terms of contract - другое (например, в акад. среде может быть годичный контракт, а lawyer будет выставлять счет почасово). Вообще же, "правило 2000" - хорошее подспорье для досужего трепа на тему, что у контрактников эта самая почасовка в два раза выше, чем у постоянных сотрудников, которые свой доход меряют в терминах года и нуждаются в средстве для быстрого сравнения.


P.S. За сегодняшнее утро к моему списку добавился еще и шестой пункт.

Вот картина: супермаркет, ящики с картошкой. Картошка почти такая, как была в овощных магазинах при советской власти (то есть мелкая, покрученная и грязная), но по 9 грн, и желающие ее купить присутствуют. Базарная ровная и гладкая - гривен по 18-20, то есть, грубо, на дясятку за кило дороже.
А вот что имеем при детальном рассмотрении: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн.
Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки, либо в тайне хотят, чтобы жена задолбалась.

Цените ваше время, господа! :D
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:54

  Вело написав:
  stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике

Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?

не буде перебоїв.Проблема продати, а виробити можуть в рази більше.


Что может произвести неработающий завод ?

Компании Toyota и Honda объявили о продлении простоя своих заводов в Китае в связи со вспышкой эпидемии, вызванной новым типом вируса.

Сбои в производстве автокомпонентов в Китае, связанные с эпидемией коронавируса, поставили под угрозу работу одного из заводов Fiat Chrysler Automobiles в Европе. Об этом сообщает Automotive News Europe. Выпуск автомобилей на этой площадке возможно придется прекратить на две-четыре недели.

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg. Это связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу. В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн.
Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки

... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:27

  Долярчик написав:
  headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн.
Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки

... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші! ;)


Здавалося, це зрозуміло, але ж ось...

Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:23

Тема з рубрики: "... за крок до перевороту думок" ©

  headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.

... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись...
- запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! ;)
(тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:39

Ринат Ахметов запустил процесс банкротства “Киевэнерго”, задолжавшего 680 млн гривен “Нафтогазу”
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:банкротства “Киевэнерго”
Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня по количеству умерших и инфицированных, если тенденция сохранится, то новый короновирус вызовет новый мировой экономический кризис в 2020 году
более точный вывод сделаю через неделю
и буду потом запасаться продтоварами на 3 месяца чтоб прожить в изоляции

пока фифти фифти хороший конец - плохой конец с мировой экономикой
но если заводы и Китая имхо станут то....

в вы тут про картошку
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