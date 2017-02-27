headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.
Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения. Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.
Самое забавное, что решение "ну его нафиг" зачастую оказывается не только быстрым, но и правильным Другое дело, что по многим действиям решение можно принять один раз и надолго.
Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.
А если сам процесс удовольствие доставляет?
ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.
Подозреваю, что степень популярности зависит от конкретной среды. Тем более, что периодичность выплаты раз в неделю (или bi-weekly, раз в две недели) это одно, а terms of contract - другое (например, в акад. среде может быть годичный контракт, а lawyer будет выставлять счет почасово). Вообще же, "правило 2000" - хорошее подспорье для досужего трепа на тему, что у контрактников эта самая почасовка в два раза выше, чем у постоянных сотрудников, которые свой доход меряют в терминах года и нуждаются в средстве для быстрого сравнения.
P.S. За сегодняшнее утро к моему списку добавился еще и шестой пункт.
Вот картина: супермаркет, ящики с картошкой. Картошка почти такая, как была в овощных магазинах при советской власти (то есть мелкая, покрученная и грязная), но по 9 грн, и желающие ее купить присутствуют. Базарная ровная и гладкая - гривен по 18-20, то есть, грубо, на дясятку за кило дороже. А вот что имеем при детальном рассмотрении: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки, либо в тайне хотят, чтобы жена задолбалась.
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике
Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?
не буде перебоїв.Проблема продати, а виробити можуть в рази більше.
Что может произвести неработающий завод ?
Компании Toyota и Honda объявили о продлении простоя своих заводов в Китае в связи со вспышкой эпидемии, вызванной новым типом вируса.
Сбои в производстве автокомпонентов в Китае, связанные с эпидемией коронавируса, поставили под угрозу работу одного из заводов Fiat Chrysler Automobiles в Европе. Об этом сообщает Automotive News Europe. Выпуск автомобилей на этой площадке возможно придется прекратить на две-четыре недели.
Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg. Это связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу. В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки
... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки
... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші!
Здавалося, це зрозуміло, але ж ось...
Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись... - запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! (тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
сегодня по количеству умерших и инфицированных, если тенденция сохранится, то новый короновирус вызовет новый мировой экономический кризис в 2020 году более точный вывод сделаю через неделю и буду потом запасаться продтоварами на 3 месяца чтоб прожить в изоляции
пока фифти фифти хороший конец - плохой конец с мировой экономикой но если заводы и Китая имхо станут то....