headshaker написав:Считайте, зарабатывайте и экономьте.
Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения. Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.
Самое забавное, что решение "ну его нафиг" зачастую оказывается не только быстрым, но и правильным Другое дело, что по многим действиям решение можно принять один раз и надолго.
Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.
А если сам процесс удовольствие доставляет?
ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.
Подозреваю, что степень популярности зависит от конкретной среды. Тем более, что периодичность выплаты раз в неделю (или bi-weekly, раз в две недели) это одно, а terms of contract - другое (например, в акад. среде может быть годичный контракт, а lawyer будет выставлять счет почасово). Вообще же, "правило 2000" - хорошее подспорье для досужего трепа на тему, что у контрактников эта самая почасовка в два раза выше, чем у постоянных сотрудников, которые свой доход меряют в терминах года и нуждаются в средстве для быстрого сравнения.
P.S. За сегодняшнее утро к моему списку добавился еще и шестой пункт.
Вот картина: супермаркет, ящики с картошкой. Картошка почти такая, как была в овощных магазинах при советской власти (то есть мелкая, покрученная и грязная), но по 9 грн, и желающие ее купить присутствуют. Базарная ровная и гладкая - гривен по 18-20, то есть, грубо, на дясятку за кило дороже. А вот что имеем при детальном рассмотрении: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки, либо в тайне хотят, чтобы жена задолбалась.
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике
Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?
не буде перебоїв.Проблема продати, а виробити можуть в рази більше.
Что может произвести неработающий завод ?
Компании Toyota и Honda объявили о продлении простоя своих заводов в Китае в связи со вспышкой эпидемии, вызванной новым типом вируса.
Сбои в производстве автокомпонентов в Китае, связанные с эпидемией коронавируса, поставили под угрозу работу одного из заводов Fiat Chrysler Automobiles в Европе. Об этом сообщает Automotive News Europe. Выпуск автомобилей на этой площадке возможно придется прекратить на две-четыре недели.
Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg. Это связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу. В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки
... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
headshaker написав:почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки
... ну, якщо б ви чистили картоплю в робочий час - то одне, а коли чистите в НЕробочий - то просто НЕекономите свій вільний час, але аж ніяк НЕ гроші!
Здавалося, це зрозуміло, але ж ось...
Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись... - запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! (тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
headshaker написав:А вот что имеем при детальном рассмотрении: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн.
Картоплю їдять і пенсіонери, а третина має пенсію нижче 2000 грн.
freeze написав:Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем
"Рафик не в чем не виноват"
Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.
Так я вів мову не про економіку країни, не про курс, не про ВВП, не приведи Господи, чи ЗВР. Мова про кількох осіб і їх перспективи, статки і майбутнє... Тут наш герой далеко не маріонетка... Цікаво, у Ватикан полетів спробувати бабки пуйла витягнути?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
headshaker написав: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн. Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки, либо в тайне хотят, чтобы жена задолбалась.
Цените ваше время, господа!
Улыбнуло. Картошка - это волнительный миф детства. Меня тато все время в детстве пугал, что если буду плохо учиться и вырасту разгильдяем, в армии буду ночами чистить картошку и страдать. Я очень этого боялся и переживал. А когда таки попал в армию и пошли чередой наряды вне очереди, то я с удивлением обнаружил, что картошка - самый классный и легкий наряд. Сидишь себе, не надрываешься, в санитарии, не в грязи, в тепле, в полезной близости к кухню и мясу, думаешь себе о вечности, о величии папского престола или о чем-то порнографическом, и ножичком чик-чик. Солдат имитирует, а служба идет. С тех пор люблю чистить и выбирать картошку как профессионал. Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии. И тут о новых веяниях времени по теме картошки! В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время? Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь. А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать. Новая эпоха облегчает наш быт и освобождает вас от кухонного рабства. Внимательно за этим следите и пользуйтесь её благами. А не буксуйте на кухне по бабушкиным технологиям и традициям. Не экономьте копейки, ваше время дороже.