Додано: Суб 08 лют, 2020 13:54

Сибарит написав: headshaker написав: Считайте, зарабатывайте и экономьте. Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.

Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие. Вы забыли одну очень важную деталь: принимая решения о выгодности того или иного действия, нужно учитывать затраты времени на принятие этого решения.Казалось бы, время тратится в любом случае, однако решение "ну его нафиг" принимается значительно быстрее, чем решение совершить действие.

Есть время зарабатывать деньги, есть время тратить деньги. Не надо мешать одно и другое, иначе правило 2000 перестанет работать.

ЗЫ В США весьма популярно оперировать оплатой в неделю, это популярнее оплаты в час, поскольку выплачивают понедельно.

Самое забавное, что решение "ну его нафиг" зачастую оказывается не только быстрым, но и правильнымДругое дело, что по многим действиям решение можно принять один раз и надолго.А если сам процесс удовольствие доставляет?Подозреваю, что степень популярности зависит от конкретной среды. Тем более, что периодичность выплаты раз в неделю (или bi-weekly, раз в две недели) это одно, а terms of contract - другое (например, в акад. среде может быть годичный контракт, а lawyer будет выставлять счет почасово). Вообще же, "правило 2000" - хорошее подспорье для досужего трепа на тему, что у контрактников эта самая почасовка в два раза выше, чем у постоянных сотрудников, которые свой доход меряют в терминах года и нуждаются в средстве для быстрого сравнения.P.S. За сегодняшнее утро к моему списку добавился еще и шестой пункт.Вот картина: супермаркет, ящики с картошкой. Картошка почти такая, как была в овощных магазинах при советской власти (то есть мелкая, покрученная и грязная), но по 9 грн, и желающие ее купить присутствуют. Базарная ровная и гладкая - гривен по 18-20, то есть, грубо, на дясятку за кило дороже.А вот что имеем при детальном рассмотрении: почистить кило ровной-да-гладкой картошки можно минут за десять, крученной-замученной - раза в два-три дольше. То есть тратить лишние 15 минут, чтобы сэкономить десятку, экономия за час - 40 грн.Видимо, они либо свою работу ненавидят даже больше, чем чистку картошки, либо в тайне хотят, чтобы жена задолбалась.Цените ваше время, господа!