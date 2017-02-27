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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 17:56
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Libo
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:59
stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике
Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?
По данным Укр.Госстата, в январе-ноябре прошлого года (последняя доступная статистика)экспорт укр.товаров в Китай составил 7.2% от всего укр.экспорта. Импорт товаров из Китая составил 15.2% от всего импорта. То есть, импорт превышает экспорт более чем в 2 раза.
В случае задержек китайского импорта, что весьма вероятно, спрос на валюту для торговли с Китаем должен падать. С другой стороны, цена на китайскую продукцию наверняка поднимется в цене.
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наблюдательный
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:06
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:13
Libo написав:Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка
. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии.
И тут о новых веяниях времени по теме картошки! В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время?
Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь.
А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать.
....а що ж то ваша економка сама в сільпо не ходить?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:26
холява написав:
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
Да-а, а вот мне и ходить никуда не надо. Религия сама приходит..
Где-то этажом выше поселились Кришнаиды. Теперь по выходным принудительно слушаем 1,5 - 2 часа концерты. Сегодня кто-то из соседей не выдержал и включил перфоратор на пару минут. Никогда еще так не радовалась перфоратору
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:31
freeze написав: V2 написав: freeze написав:
Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем
"Рафик не в чем не виноват"
Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.
А так же виноваты ты, кто за эту куклу голосовал.
Хотя ведь предупреждали, во время предвыборной компании, что это кукла
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:39
наблюдательный написав:
В случае задержек китайского импорта, что весьма вероятно, спрос на валюту для торговли с Китаем должен падать. С другой стороны, цена на китайскую продукцию наверняка поднимется в цене.
Цены на китайские товары уже поднялись. Вместе с тем активнее стали завозить замену из Турции и др.стран.
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fler
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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