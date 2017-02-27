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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 17:56
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Libo
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:59
stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:Конечно, это не может не сказаться на экономике
Цікаво, враховуючи, що Китай на першому місці по зовнішній торгівлі і можливі перебої з поставками товарів чи не зменшить це попит на валюту на міжбанку? Чи там відсоток зовсім не значний?
По данным Укр.Госстата, в январе-ноябре прошлого года (последняя доступная статистика)экспорт укр.товаров в Китай составил 7.2% от всего укр.экспорта. Импорт товаров из Китая составил 15.2% от всего импорта. То есть, импорт превышает экспорт более чем в 2 раза.
В случае задержек китайского импорта, что весьма вероятно, спрос на валюту для торговли с Китаем должен падать. С другой стороны, цена на китайскую продукцию наверняка поднимется в цене.
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наблюдательный
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:06
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:13
Libo написав:Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка
. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии.
И тут о новых веяниях времени по теме картошки! В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время?
Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь.
А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать.
....а що ж то ваша економка сама в сільпо не ходить?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:26
холява написав:
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
Да-а, а вот мне и ходить никуда не надо. Религия сама приходит..
Где-то этажом выше поселились Кришнаиды. Теперь по выходным принудительно слушаем 1,5 - 2 часа концерты. Сегодня кто-то из соседей не выдержал и включил перфоратор на пару минут. Никогда еще так не радовалась перфоратору
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fler
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:31
freeze написав: V2 написав: freeze написав:
Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем
"Рафик не в чем не виноват"
Экономикой рулят другие люди, виновата ли кукла как ей играют. Наверное виновата.
А так же виноваты те, кто за эту куклу голосовал.
Хотя ведь предупреждали, во время предвыборной компании, что это кукла
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 08 лют, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:39
наблюдательный написав:
В случае задержек китайского импорта, что весьма вероятно, спрос на валюту для торговли с Китаем должен падать. С другой стороны, цена на китайскую продукцию наверняка поднимется в цене.
Цены на китайские товары уже поднялись. Вместе с тем активнее стали завозить замену из Турции и др.стран.
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fler
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:48
fler написав: холява написав:
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
Да-а, а вот мне и ходить никуда не надо. Религия сама приходит..
Где-то этажом выше поселились Кришнаиды. Теперь по выходным принудительно слушаем 1,5 - 2 часа концерты. Сегодня кто-то из соседей не выдержал и включил перфоратор на пару минут. Никогда еще так не радовалась перфоратору
Был знаком ,...с кришнаитами...
Как только в город приезжали какие нибудь "брахма-пудры " работы у нас добавлялось .
Но они не агрессивные.
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:56
холява написав: fler написав: холява написав:
А как же Стена Плача в Иерусалиме ?
Ему там несколько записочек оставить.....
Святые места , клянусь !
Я столько раз там бывал ....
..и люди ....МММММ ...редкое говно !
Да-а, а вот мне и ходить никуда не надо. Религия сама приходит..
Где-то этажом выше поселились Кришнаиды. Теперь по выходным принудительно слушаем 1,5 - 2 часа концерты. Сегодня кто-то из соседей не выдержал и включил перфоратор на пару минут. Никогда еще так не радовалась перфоратору
Был знаком ,...с кришнаитами...
Как только в город приезжали какие нибудь "брахма-пудры " работы у нас добавлялось .
Но они не агрессивные.
А Вы не в курсе почему они тусуются возле МакДональдса? У них там святое место?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Суб 08 лют, 2020 18:59
jump написав:
Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.
У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.
Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.
Це ВВП зріс в 2-5 разів, що зарплати міністів виросли?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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