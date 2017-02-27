Додано: Суб 08 лют, 2020 19:15

В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.



В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.

Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — говорится в отчете.

Сообщается, что нехватка работников ощущался во всех базовых видах деятельности, наиболее остро — в строительстве и в перерабатывающей промышленности.

В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.

«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.