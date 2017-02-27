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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3837383838393840>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 292
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:06

vovan_prm

Честно сказать , я не знаю почему Вы там тусуетесь ?

Пища -дрянь .
Удовольствие -ноль .
Последствия -непредсказуемые .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12

  tobias написав:
  jump написав:Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.
У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.
Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.

Це ВВП зріс в 2-5 разів, що зарплати міністів виросли?

Високі зарплати потрібні щоб у антикорупційних органів не виникало запитань щодо дорогих покупок, відпочинків в куршевелях-оманах, непомірно дорогого одягу і тд. а також підстав для відкриття справ. Тому міністри, керівники всяких держпідприємств мають високі зарплати, щоб прикрити схематозне збагачення. Тому і депутати ВР вимагають цього, адже вони також не бідують і треба прикритися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:15

В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.

В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — говорится в отчете.
Сообщается, что нехватка работников ощущался во всех базовых видах деятельности, наиболее остро — в строительстве и в перерабатывающей промышленности.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:21

кому сег. 50 можно на пенсию и не расчитывать.
если сег. выезжают на пмж кому приблиз. 30 лет, то кто тогда будет наполнять пенсионный фонд???
если приблиз. посчитать то в будущем на 15 пенсионеров останется 1 работающий и то калека. :roll:
или остаётся только вариант - на пенсию с 80 лет. а это означает, что пенсионеров в стране - не будет. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 08 лют, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:25

  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:28

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.


в запорожье - много пенсов, магазинов соточка и хождения по улицам после 19.00 опасно для жизни - убъёт током. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:37

orest


Я уже как то писал , что на начисленную минималку 4700 налоги 2020.
Я уже даавно писал , что последними новшествами истребили тех кто еще работал.!

Я работаю в белую полностью !
Мне трудно .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:40

  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.

Нехватка и "некому работать" - это разные вещи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.


в запорожье - много пенсов, магазинов соточка и хождения по улицам после 19.00 опасно для жизни - убъёт током. :roll:


Ну не знаю ....
Часто ,вечером ,(кроме четверга) бегаю вокруг района (бывший Лахти , театр Магара ) после 19 даже урок нет ....
А вот нариков , мама не горюй...
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42

  fler написав:Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Приезжайте в Чернигов, удивитесь количеству людей в городе.

Ах да, я забыл, что вы здесь "зраду" разгоняете :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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