vovan_prm
Честно сказать , я не знаю почему Вы там тусуетесь ?
Пища -дрянь .
Удовольствие -ноль .
Последствия -непредсказуемые .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:06
vovan_prm
Честно сказать , я не знаю почему Вы там тусуетесь ?
Пища -дрянь .
Удовольствие -ноль .
Последствия -непредсказуемые .
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:12
Високі зарплати потрібні щоб у антикорупційних органів не виникало запитань щодо дорогих покупок, відпочинків в куршевелях-оманах, непомірно дорогого одягу і тд. а також підстав для відкриття справ. Тому міністри, керівники всяких держпідприємств мають високі зарплати, щоб прикрити схематозне збагачення. Тому і депутати ВР вимагають цього, адже вони також не бідують і треба прикритися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:15
В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — говорится в отчете.
Сообщается, что нехватка работников ощущался во всех базовых видах деятельности, наиболее остро — в строительстве и в перерабатывающей промышленности.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:21
кому сег. 50 можно на пенсию и не расчитывать.
если сег. выезжают на пмж кому приблиз. 30 лет, то кто тогда будет наполнять пенсионный фонд???
если приблиз. посчитать то в будущем на 15 пенсионеров останется 1 работающий и то калека.
или остаётся только вариант - на пенсию с 80 лет. а это означает, что пенсионеров в стране - не будет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 08 лют, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:25
Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:28
в запорожье - много пенсов, магазинов соточка и хождения по улицам после 19.00 опасно для жизни - убъёт током.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:37
orest
Я уже как то писал , что на начисленную минималку 4700 налоги 2020.
Я уже даавно писал , что последними новшествами истребили тех кто еще работал.!
Я работаю в белую полностью !
Мне трудно .
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:40
Нехватка и "некому работать" - это разные вещи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41
Ну не знаю ....
Часто ,вечером ,(кроме четверга) бегаю вокруг района (бывший Лахти , театр Магара ) после 19 даже урок нет ....
А вот нариков , мама не горюй...
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42
Приезжайте в Чернигов, удивитесь количеству людей в городе.
Ах да, я забыл, что вы здесь "зраду" разгоняете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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