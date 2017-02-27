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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3837383838393840

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 292
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Улыбнуло.
Картошка - это волнительный миф детства.
Меня тато все время в детстве пугал, что если буду плохо учиться и вырасту разгильдяем, в армии буду ночами чистить картошку и страдать. Я очень этого боялся и переживал. А когда таки попал в армию и пошли чередой наряды вне очереди, то я с удивлением обнаружил, что картошка - самый классный и легкий наряд. Сидишь себе, не надрываешься, в санитарии, не в грязи, в тепле, в полезной близости к кухню и мясу, думаешь себе о вечности, о величии папского престола или о чем-то порнографическом, и ножичком чик-чик. Солдат имитирует, а служба идет.
С тех пор люблю чистить и выбирать картошку как профессионал.
Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии.
И тут о новых веяниях времени по теме картошки!
В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время? Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь. А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать.
Новая эпоха облегчает наш быт и освобождает вас от кухонного рабства. Внимательно за этим следите и пользуйтесь её благами. А не буксуйте на кухне по бабушкиным технологиям и традициям. Не экономьте копейки, ваше время дороже.


Либо пробило на картошку...
Умничка, а еще и серебряной ложкой, да со сметанкой...(из Сильпо,конечно)....
Класс! :D :!: :wink:

https://www.youtube.com/watch?v=4yRs5K8cAA0
Востаннє редагувалось дарий в Суб 08 лют, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:53

  pesikot написав:
  fler написав:Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.


Ах да, я забыл, что вы здесь "зраду" разгоняете :)

От Вас не ожидала такого :roll: :? Поэтому в Чернигов не поеду...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57

fler

ФЛЕР ,Милая , Он же лапочки поставил )))))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:09

  холява написав:fler

ФЛЕР ,Милая , Он же лапочки поставил )))))

Усы, лапочки, хвост...Ничего не знаю... :D
В каждой шутке - доля шутки 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я уже как то писал , что на начисленную минималку 4700 налоги 2020.
Я уже даавно писал , что последними новшествами истребили тех кто еще работал.!

Я работаю в белую полностью !
Мне трудно .


Так фатит уже работать...
Просто наслаждайтесь оставшимся Временем... :roll: :wink:
дарий
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