Libo написав:

Улыбнуло.Картошка - это волнительный миф детства.Меня тато все время в детстве пугал, что если буду плохо учиться и вырасту разгильдяем, в армии буду ночами чистить картошку и страдать. Я очень этого боялся и переживал. А когда таки попал в армию и пошли чередой наряды вне очереди, то я с удивлением обнаружил, что картошка - самый классный и легкий наряд. Сидишь себе, не надрываешься, в санитарии, не в грязи, в тепле, в полезной близости к кухню и мясу, думаешь себе о вечности, о величии папского престола или о чем-то порнографическом, и ножичком чик-чик. Солдат имитирует, а служба идет.С тех пор люблю чистить и выбирать картошку как профессионал.Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии.И тут о новых веяниях времени по теме картошки!В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время? Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь. А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать.Новая эпоха облегчает наш быт и освобождает вас от кухонного рабства. Внимательно за этим следите и пользуйтесь её благами. А не буксуйте на кухне по бабушкиным технологиям и традициям. Не экономьте копейки, ваше время дороже.