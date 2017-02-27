Libo написав:Улыбнуло. Картошка - это волнительный миф детства. Меня тато все время в детстве пугал, что если буду плохо учиться и вырасту разгильдяем, в армии буду ночами чистить картошку и страдать. Я очень этого боялся и переживал. А когда таки попал в армию и пошли чередой наряды вне очереди, то я с удивлением обнаружил, что картошка - самый классный и легкий наряд. Сидишь себе, не надрываешься, в санитарии, не в грязи, в тепле, в полезной близости к кухню и мясу, думаешь себе о вечности, о величии папского престола или о чем-то порнографическом, и ножичком чик-чик. Солдат имитирует, а служба идет. С тех пор люблю чистить и выбирать картошку как профессионал. Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии. И тут о новых веяниях времени по теме картошки! В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время? Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь. А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать. Новая эпоха облегчает наш быт и освобождает вас от кухонного рабства. Внимательно за этим следите и пользуйтесь её благами. А не буксуйте на кухне по бабушкиным технологиям и традициям. Не экономьте копейки, ваше время дороже.
Либо пробило на картошку... Умничка, а еще и серебряной ложкой, да со сметанкой...(из Сильпо,конечно).... Класс!
fler написав:Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах. Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Ах да, я забыл, что вы здесь "зраду" разгоняете
От Вас не ожидала такого Поэтому в Чернигов не поеду...