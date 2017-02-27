Додано: Суб 08 лют, 2020 20:47

kmk написав: buratinyo написав: kluychkooleg написав:

...судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису. ...судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису.

Это чё, уже официально объявили)))

Есть бамага с мокрой печатью? Это чё, уже официально объявили)))Есть бамага с мокрой печатью?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что вероятность мирового кризиса в 2020 году не более десяти процентов.

Что толкает мир к рецессии



Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди 17 декабря этого года сказал, что главной угрозой мировой экономике является корпоративный долг китайских компаний, который все больше растет.



Корпоративный долг сам по себе является "линией разлома в финансовой системе и экономике в более широком смысле", а Китай вызывает наибольшую озабоченность, отметил эксперт. Многие компании из Китая пострадали от замедления роста экономики страны, вызванного в том числе торговой войной с США.



В сентябре Нуриэль Рубини в своей колоне на Project Syndicate писал, что полномасштабная торговая, валютная, технологическая и холодная война между США и Китаем расширит нынешний спад в промышленности, торговле и капитальных расходах на сектор услуг и частное потребление, что столкнет экономику США и других стран мира в серьезную рецессию.



А военный конфликт между США и Ираном может привести к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель, спровоцировав стагфляцию (рецессия с растущей инфляцией), пишет финансист.



Обвал из-за жесткого варианта Brexit сам по себе, возможно, и не вызовет глобальной рецессии, но спровоцирует рецессию в Европе, которая затем может распространиться и на другие страны. Еврозона уже страдает от резкого замедления темпов роста экономики и охвачена рецессией в промышленности.



Кроме того, европейская рецессия создаст эффект домино, ослабив глобальный рост экономики и, вероятно, спровоцировав приступ сброса рискованных активов. Возможно, она даже приведет к новым валютным войнам, если курс евро и фунта начнет падать слишком резко относительно других валют (и не в последнюю очередь доллара).

Есть эксперты, которые всегда прогнозируют точно для умных, если действовать вопреки их "прогнозам". Одним из таких прогнозистов является небезизвестный господин Охрименко.Охрименко уверен, что кризиса не будет, значити только начинает запускать свои загребущие щупальца в наши карманы, в карманы корпораций, в карманы государственных бюджетов, в карманы бюджетов экономических союзов.Что касается евро, то как мне видится, он уже на дне и должен немного подрасти на том, что ужас без конца с выходом Великобритании закончен и впереди стабильность и некоторый рост за счет инженерии, которая традиционно на высоте в сытом и ленивом ЕС, и приплывшей туда массово за последние годы рабочей силы. На спадах евро поэтому буду покупать, а дно ловить не рискну.Рост цен на нефть очень выгоден для ослабленной России, но выгоден и для США. Одна продает нефть, а вторая продает Теслы и нефть. Тут интересы совпали почти на 100%, только автор статьи не подумал об этом. Но при этом о России СМИ молчат. Странно, да? Из этого можно сделать вывод кто и откуда управляет подобным информационным потоком.Что такое корпоративный долг китайских компаний, который растет, я не знаю.Возможно это особенности перевода. Но очевидно, что при росте пошлин на 15% в США на китайские товары возможен спад в производственных планах от 5% до 45% в зависимости от эластичности спроса по цене.