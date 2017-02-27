Честно, останавливаться нельзя . Или ты работаешь или на лавку под подъезд. После лавочки ,исход известен. Вот передам все внукам , включая патологическую жадность ,любовь к монетам , значкам и перееду на недавно ограбленную дачу . Буду с бджолами дружить , карасей ловить ....короче пердеть потихоньку....
холява написав:перееду на недавно ограбленную дачу
Шоб меньше грабили - всегда ищите тупиковые колхозы (т.е. дорога в одну сторону). Такие у нас есть. Тупик отваживает гастролеров (местные "грабители" уже давно вымерли). Залетные не любят "отход в одну сторону" Личный опыт. 16 лет без грабежа - факт. Особо майна там нет, однако, как говорят, просто нагадить даже некому...
А у меня дача на Великом Лугу . До воды 14 метров . Рыбы , хоть отбавляй .
Сад , черешня 3 сортов , абрикосы , груши ... ...с ДС консультировался ....эх видели бы Вы его сад ..это была английская полянка . Трава была одного размера , деревья , всегда обрезанные , тропиночки посыпанные , лавочки ажурные ...соседи настолько воспитанные , что если ДС появлялся с кем то то сразу наливали. ))))
И выбросить жалко и тащить надоело ! Теща живет там, летом .
Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали . Я уже объявление написал , что мол три раза ... ...пишут , что проверят... Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .