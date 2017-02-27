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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:57
дарий
Честно, останавливаться нельзя .
Или ты работаешь или на лавку под подъезд.
После лавочки ,исход известен.
Вот передам все внукам , включая патологическую жадность ,любовь к монетам , значкам и перееду на недавно ограбленную дачу .
Буду с бджолами дружить , карасей ловить ....короче пердеть потихоньку....
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:04
дарий
Та ДА !
Внуками еще не пахнет .....
Просто живут в свое удовольствие.
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:05
То таке
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дарий
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:16
холява написав:
перееду на недавно ограбленную дачу
Шоб меньше грабили - всегда ищите тупиковые колхозы (т.е. дорога в одну сторону).
Такие у нас есть.
Тупик отваживает гастролеров (местные "грабители" уже давно вымерли).
Залетные не любят "отход в одну сторону"
Личный опыт.
16 лет без грабежа - факт.
Особо майна там нет, однако, как говорят, просто нагадить даже некому...
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 08 лют, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:36
дарий
А у меня дача на Великом Лугу .
До воды 14 метров .
Рыбы , хоть отбавляй .
Сад , черешня 3 сортов , абрикосы , груши ...
...с ДС консультировался ....эх видели бы Вы его сад ..это была английская полянка .
Трава была одного размера , деревья , всегда обрезанные , тропиночки посыпанные , лавочки ажурные ...соседи настолько воспитанные , что если ДС появлялся с кем то то сразу наливали. ))))
И выбросить жалко и тащить надоело !
Теща живет там, летом .
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:48
дарий написав:
Охранка слабовата....
Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .
Я уже объявление написал , что мол три раза ...
...пишут , что проверят...
Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:55
У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...
Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....
Ну проверить-то надо было!
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дарий
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58
прогноз на понедельник? пробьем 24.45?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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