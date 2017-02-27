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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3839384038413842>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:57

дарий

Честно, останавливаться нельзя .
Или ты работаешь или на лавку под подъезд.
После лавочки ,исход известен.
Вот передам все внукам , включая патологическую жадность ,любовь к монетам , значкам и перееду на недавно ограбленную дачу .
Буду с бджолами дружить , карасей ловить ....короче пердеть потихоньку....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не обнадеживайте Себя сильно...
Пока,по Форуму, не верится... :oops: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:04

дарий

Та ДА !
Внуками еще не пахнет .....
Просто живут в свое удовольствие.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То таке
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:перееду на недавно ограбленную дачу


Шоб меньше грабили - всегда ищите тупиковые колхозы (т.е. дорога в одну сторону).
Такие у нас есть.
Тупик отваживает гастролеров (местные "грабители" уже давно вымерли).
Залетные не любят "отход в одну сторону"
Личный опыт.
16 лет без грабежа - факт.
Особо майна там нет, однако, как говорят, просто нагадить даже некому... :D
Востаннє редагувалось дарий в Суб 08 лют, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:36

дарий

А у меня дача на Великом Лугу .
До воды 14 метров .
Рыбы , хоть отбавляй .

Сад , черешня 3 сортов , абрикосы , груши ...
...с ДС консультировался ....эх видели бы Вы его сад ..это была английская полянка .
Трава была одного размера , деревья , всегда обрезанные , тропиночки посыпанные , лавочки ажурные ...соседи настолько воспитанные , что если ДС появлялся с кем то то сразу наливали. ))))

И выбросить жалко и тащить надоело !
Теща живет там, летом .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Охранка слабовата.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:48

  дарий написав:Охранка слабовата.... :D


Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .
Я уже объявление написал , что мол три раза ...
...пишут , что проверят...
Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58

прогноз на понедельник? пробьем 24.45?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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