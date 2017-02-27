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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58
дарий написав:
У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...
Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....
Ну проверить-то надо было!
нет , мне анатомические секреты ДНК еще не оставляли .
А вот кустик конопли , случайно выросший в винограде , сорвали.
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 22:01
proftpd66 написав:
прогноз на понедельник? пробьем 24.45?
ОООО , А Вы что думаете ?
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холява
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Додано: Суб 08 лют, 2020 22:15
холява написав:
Внуками еще не пахнет .....
Просто живут в свое удовольствие
... так задоволення - якраз і в дітях!
холява написав:
Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку
... добре що не підпалили....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 08 лют, 2020 22:45
Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
брехня, пока в вакансиях есть ограничение по возрасту...а ограничения почти во всех...
кстати народ, выходите из евро и фунта...
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edvardd
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Додано: Суб 08 лют, 2020 23:11
edvardd написав: Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
брехня, пока в вакансиях есть ограничение по возрасту...а ограничения почти во всех...
кстати народ, выходите из евро и фунта...
Да, не только ж люди сваливают, а и бизнеса закрываются.
И так уже прилично упало. Хотя фунт с их торговым балансом не рассматриваю, в случае реального брекзита (не показного) могут вообще в страну 3-го мира превратиться. Но я б больше сейчас за доллар переживал.
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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