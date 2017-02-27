RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3839384038413842

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58

  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было! :mrgreen:



нет , мне анатомические секреты ДНК еще не оставляли .
А вот кустик конопли , случайно выросший в винограде , сорвали.
холява
2
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:01

  proftpd66 написав:прогноз на понедельник? пробьем 24.45?



ОООО , А Вы что думаете ?
холява
2
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Внуками еще не пахнет .....
Просто живут в свое удовольствие

... так задоволення - якраз і в дітях!
  холява написав:Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку

... добре що не підпалили....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7544
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:45

  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.

брехня, пока в вакансиях есть ограничение по возрасту...а ограничения почти во всех...

кстати народ, выходите из евро и фунта...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 20.11.08
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:11

  edvardd написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.

брехня, пока в вакансиях есть ограничение по возрасту...а ограничения почти во всех...

кстати народ, выходите из евро и фунта...

Да, не только ж люди сваливают, а и бизнеса закрываются.
И так уже прилично упало. Хотя фунт с их торговым балансом не рассматриваю, в случае реального брекзита (не показного) могут вообще в страну 3-го мира превратиться. Но я б больше сейчас за доллар переживал.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21336
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3839384038413842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1670, 1671, 1672
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16716 2082655
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 20:34
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
371 65163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 15:19
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1505603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81438)
08.02.2020 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.