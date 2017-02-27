нет , мне анатомические секреты ДНК еще не оставляли .
А вот кустик конопли , случайно выросший в винограде , сорвали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:58
нет , мне анатомические секреты ДНК еще не оставляли .
А вот кустик конопли , случайно выросший в винограде , сорвали.
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:01
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... так задоволення - якраз і в дітях!
... добре що не підпалили....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:45
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:11
Да, не только ж люди сваливают, а и бизнеса закрываются.
И так уже прилично упало. Хотя фунт с их торговым балансом не рассматриваю, в случае реального брекзита (не показного) могут вообще в страну 3-го мира превратиться. Но я б больше сейчас за доллар переживал.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Несмотря на все скорби — для нас вся жизнь есть праздник! И только Христос делает человека свободным. Исцеляет и говорит каждому из нас, как сказал исцеленному: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог!»
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:39
.. рік - два - три?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:45
Аллах всемогущ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:50
можем не пробить
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