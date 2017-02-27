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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:54
Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Своими глазами видеть все будешь. И вспоминать меня, как в сладком сне.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
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