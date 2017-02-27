Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать. В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. «Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах. Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.