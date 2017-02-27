Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:54
Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00
Мизантрóп написав:
Аллах всемогущ
Своими глазами видеть все будешь. И вспоминать меня, как в сладком сне.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:07
edvardd написав:
кстати народ, выходите из евро и фунта...
розшифруйте будь ласка
очікуєете 1 до 1 ?
greenozon
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:03
Aqaz123 написав: Долярчик написав:
от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду...... а не про пересічних....
Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.
https://www.youtube.com/watch?v=cxiqVjg28Ro
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:09
edvardd написав:
кстати народ, выходите из евро и фунта...
Шо сталося? То Зебра начал говорить об этом, то вы, не к добру ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:14
fler написав: Игорь Алексеевич написав: В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 09 лют, 2020 06:40
Aqaz123 написав:
Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.
Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.
Libo
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