Додано: Суб 08 лют, 2020 23:54

Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.

Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.