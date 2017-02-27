Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать. В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. «Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах. Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
jump написав:Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду. У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн. Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.
Це ВВП зріс в 2-5 разів, що зарплати міністів виросли?
Високі зарплати потрібні щоб у антикорупційних органів не виникало запитань щодо дорогих покупок, відпочинків в куршевелях-оманах, непомірно дорогого одягу і тд. а також підстав для відкриття справ. Тому міністри, керівники всяких держпідприємств мають високі зарплати, щоб прикрити схематозне збагачення. Тому і депутати ВР вимагають цього, адже вони також не бідують і треба прикритися...
Можливо... Хотілося б фактів про міністрів зі схематозами
Aqaz123 написав:Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.
... трохи довго, але ми почекаємо...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!