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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3841384238433844>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:54

Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Аллах всемогущ


Своими глазами видеть все будешь. И вспоминать меня, как в сладком сне.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...

розшифруйте будь ласка
очікуєете 1 до 1 ?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:03

  Aqaz123 написав:
  Долярчик написав:от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду...... а не про пересічних....


Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.

https://www.youtube.com/watch?v=cxiqVjg28Ro
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...
Шо сталося? То Зебра начал говорить об этом, то вы, не к добру ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:14

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 06:40

  Aqaz123 написав:Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.


Горькая правда. :?
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.
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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 07:19

  orest написав:
  tobias написав:
  jump написав:Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.
У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.
Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.

Це ВВП зріс в 2-5 разів, що зарплати міністів виросли?

Високі зарплати потрібні щоб у антикорупційних органів не виникало запитань щодо дорогих покупок, відпочинків в куршевелях-оманах, непомірно дорогого одягу і тд. а також підстав для відкриття справ. Тому міністри, керівники всяких держпідприємств мають високі зарплати, щоб прикрити схематозне збагачення. Тому і депутати ВР вимагають цього, адже вони також не бідують і треба прикритися...

Можливо... Хотілося б фактів про міністрів зі схематозами
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 07:38

  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было! :mrgreen:

В таких домах можно оставлять бутылку с "водкой" и закуской. Про водку, я надеюсь поняли. Претензий со стороны закона не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:02

  Aqaz123 написав:Долярчик Начало, чуть больше года в 2021. Конец полный через семь лет.

... трохи довго, але ми почекаємо...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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