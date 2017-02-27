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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15
greenozon написав: edvardd написав:
кстати народ, выходите из евро и фунта...
розшифруйте будь ласка
очікуєете 1 до 1 ?
по фунту да, по евро ниже...
Proofy написав: edvardd написав:
кстати народ, выходите из евро и фунта...
Шо сталося? То Зебра начал говорить об этом, то вы, не к добру ...
я об этом говорил гораздо раньше Зебры, хотел на подскоке покататься, не получилось...
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Додано: Нед 09 лют, 2020 08:16
Sam17a написав: дарий написав:
У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...
Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....
Ну проверить-то надо было!
В таких домах можно оставлять бутылку с "водкой" и закуской. Про водку, я надеюсь поняли. Претензий со стороны закона не будет.
они уже грамотные, не пьют...(из личного опыта)
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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