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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3841384238433844

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15

  greenozon написав:
  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...

розшифруйте будь ласка
очікуєете 1 до 1 ?

по фунту да, по евро ниже...
  Proofy написав:
  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...
Шо сталося? То Зебра начал говорить об этом, то вы, не к добру ...

я об этом говорил гораздо раньше Зебры, хотел на подскоке покататься, не получилось...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:16

  Sam17a написав:
  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было! :mrgreen:

В таких домах можно оставлять бутылку с "водкой" и закуской. Про водку, я надеюсь поняли. Претензий со стороны закона не будет.

они уже грамотные, не пьют...(из личного опыта)
edvardd
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