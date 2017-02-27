по фунту да, по евро ниже...
я об этом говорил гораздо раньше Зебры, хотел на подскоке покататься, не получилось...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15
по фунту да, по евро ниже...
я об этом говорил гораздо раньше Зебры, хотел на подскоке покататься, не получилось...
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:16
они уже грамотные, не пьют...(из личного опыта)
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
За это скажите спасибо тем, кто в свое время голосовал за установление нижнего порога ущерба для наступления уголовной ответственности. Какой смысл ментам кого-то искать, даже если плюсик в нужную графу отчетности не поставишь? Не хотели тюрьмы переполнять - пошли бы примерно по тому пути, что в Штатах: первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.
Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.
Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:14
Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ"
П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты
Слава Україні! /читаю усіх/
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