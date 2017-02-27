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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3841384238433844

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15

  greenozon написав:
  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...

розшифруйте будь ласка
очікуєете 1 до 1 ?

по фунту да, по евро ниже...
  Proofy написав:
  edvardd написав:кстати народ, выходите из евро и фунта...
Шо сталося? То Зебра начал говорить об этом, то вы, не к добру ...

я об этом говорил гораздо раньше Зебры, хотел на подскоке покататься, не получилось...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:16

  Sam17a написав:
  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре зала нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было! :mrgreen:

В таких домах можно оставлять бутылку с "водкой" и закуской. Про водку, я надеюсь поняли. Претензий со стороны закона не будет.

они уже грамотные, не пьют...(из личного опыта)
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:
  дарий написав:Охранка слабовата.... :D


Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .
Я уже объявление написал , что мол три раза ...
...пишут , что проверят...
Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .


  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было!


За это скажите спасибо тем, кто в свое время голосовал за установление нижнего порога ущерба для наступления уголовной ответственности. Какой смысл ментам кого-то искать, даже если плюсик в нужную графу отчетности не поставишь? Не хотели тюрьмы переполнять - пошли бы примерно по тому пути, что в Штатах: первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.

Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.

Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:14

  Libo написав:Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.



Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ" :lol: :lol: :lol:

П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто как думает, как этого офшорщика взяли? На чем? На крупной покупке в Украине?

Співробітниками податкової міліції м. Києва забезпечено відшкодування бюджету понад 2,5 млн. грн. несплачених податків
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativ ... 93029.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.


правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает.
если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор.
если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более.
платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток.
даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают.
см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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