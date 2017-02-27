Додано: Нед 09 лют, 2020 08:39

холява написав: дарий написав: Охранка слабовата.... Охранка слабовата....



Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .

Я уже объявление написал , что мол три раза ...

...пишут , что проверят...

Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку . Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .Я уже объявление написал , что мол три раза ......пишут , что проверят...Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .

дарий написав: У товарища история - точно такая....

Решетки, внутри старая железная кровать...

Все вынесли за 2 предыдущих раза...



Написал объявление - Ничего Нет!

Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....



Ну проверить-то надо было! У товарища история - точно такая....Решетки, внутри старая железная кровать...Все вынесли за 2 предыдущих раза...Написал объявление - Ничего Нет!Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....Ну проверить-то надо было!

За это скажите спасибо тем, кто в свое время голосовал за установление нижнего порога ущерба для наступления уголовной ответственности. Какой смысл ментам кого-то искать, даже если плюсик в нужную графу отчетности не поставишь? Не хотели тюрьмы переполнять - пошли бы примерно по тому пути, что в Штатах: первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:- непосредственно украденное,- испорченное в процессе,- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.