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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 384238433844384538463847>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:
  дарий написав:Охранка слабовата.... :D


Хоть плати , хоть не плати , три раза обворовали .
Я уже объявление написал , что мол три раза ...
...пишут , что проверят...
Последний раз ВСЕ книги и журналы перелистали и в центре комнаты сложили в горку .


  дарий написав:У товарища история - точно такая....
Решетки, внутри старая железная кровать...
Все вынесли за 2 предыдущих раза...

Написал объявление - Ничего Нет!
Взломали - увидели- в центре залы нагадили - ушли....

Ну проверить-то надо было!


За это скажите спасибо тем, кто в свое время голосовал за установление нижнего порога ущерба для наступления уголовной ответственности. Какой смысл ментам кого-то искать, даже если плюсик в нужную графу отчетности не поставишь? Не хотели тюрьмы переполнять - пошли бы примерно по тому пути, что в Штатах: первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.

Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.

Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:14

  Libo написав:Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.



Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ" :lol: :lol: :lol:

П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто как думает, как этого офшорщика взяли? На чем? На крупной покупке в Украине?

Співробітниками податкової міліції м. Києва забезпечено відшкодування бюджету понад 2,5 млн. грн. несплачених податків
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/operativ ... 93029.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.


правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает.
если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор.
если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более.
платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток.
даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают.
см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.


правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает.
если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор.
если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более.
платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток.
даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают.
см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.

Как это совмещается с Вашими планами вкладываться в недвигу под аренду (коммерческую, насколько я понял), вместо депо?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:38

чехия.
живёт семья из украины из трёх чел. муж, жена и маленький ребёнок.
муж работает на автозаводе на конвейере, суб.и воскр. выходной.
зарплата у него на руки в пересчёте 30-33тыс.грн. аренда жилья с коммуналкой 12тыс.
цены на продукты одинаковые с нашими. цены на одежду - дешевле, даже в бутиках. молодёжная шуба в Заре в днепре стоит 3500грн, в прага такая же стоит 1500грн. джинсы 150-200грн, футболки от 85 - 100грн.
им хватает и они не собираются возвращаться обратно.
и это при том, что пока маленький ребёнок работает только муж. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лют, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Как это совмещается с Вашими планами вкладываться в недвигу под аренду (коммерческую, насколько я понял), вместо депо?


я писал, что ком.недвига, да и жилая - это только - киев, одесса, львов, харьков и можно рискнуть днепр.
всё остальное - деньги на ветер или окупаемость тогда лет 10, т.к. надо аренду снижать ниже плинтуса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мобильным не пользуюсь.
Сейчас домашний интернет - Киевстар. Подняли абонплату до 180 грн.
Качество - так себе.
Ухожу на след. месяц.
Хотя все одно - инет с полным тв на 2 смарта - ниже 350 грн, у нас в колхозе не найдешь... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:47

"Все решения о покупке или продаже тех или иных акций компаний, остаются всегда за вами, как за инвестором.
Ни при каких обстоятельствах вы не должны слепо следовать любым рекомендациям.
Тщательный анализ компании, акции которой вы собираетесь включить в свой инвестиционный портфель, является основой принятия решения.
Инвестируйте с умом.

Помните, что Day Trading (торговля внутри дня) – это “надежный способ для самоубийства”.
В плюсе остается только ваш брокер."
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:10

  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
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