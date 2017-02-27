zzzzzz написав:Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.
Я думаю тут не тільки ставка, хоч ставка - дуже важливий чинник. Справа ще в тому, що Беня-Авакян-Зеля уже не трьох головий змій, а кожен окремо. Більше того, харківсько-італійський бізнесмен за крок до втрати посади міністра, а ще недавно приміряв трон премєра. Дуже цікава зараз закручується ситуація з хорош...им екс головою СБУ і його діями в інтересах теперішнього гетьмана. Ярославський з впливовим вінницькими партнерами також активізувався... Майбутнє країни уже далеко не таке передбачуване. Покупці ОВДП це чудово розуміють. Гарантії дуже знецінилися не тільки по 7ми річках, але й по 3+ паперах. Зараз беруть короткі і річні з розрахунку великої приватизації і ринку землі. КМ уже ініціює продаж 49% Нафтогазу і Укрзалізниці до всього раніше запланованого. По землі підривають позиції не тільки МХП і Авангарду, вже і Кернел взяли в "розробку" і поарештовували рахунки... Та й банки зацікавлені в тому інструменті поки. По ОВДП покращити ситуацію зможе вирішення питання "коронавірусу" але туда ще з місяць часу. Наразі важливо чи для покупки нових ОВДП будуть заводити валюту, чи будуть перевкладати погашене (писав уже про це). Сьогодні трохи продавали... На стороні грн зараз оплата росією транзту в 500+ млн уо за грудень-лютий та дочасна активізація аграріїв, адже погода така, що роботи доведеться починати за пару днів (на вихідних зробив пару сотень км по неньці - корови люди пасти повиганяли , та й вологи вже у верхні шари налило (за це тут багато хто переживав)). МВф - складне питання. Землю продавлять - багато зацікавлених, адже металургія і енергетика уже не такі цікаві стали... А от чи вдасться ІВК...
Яка така нині погода?! Сьогодні вночі у нас -11градусів, вдень -4 градуси, ну і снігу трішки насипало... не уявляю які роботи потрібно через пару днів розпочинати... До якихось робіт ще мінімум добрий місяць - півтора! Запаси на посівну майже сформовані! Так що не переймайтесь цією темою! А курс загонять куди захочуть! Ніхто і уяви немає яким він буде наступного тижня!
Востаннє редагувалось Qwerty в Нед 09 лют, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись... - запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! (тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )
... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій..... - а його, навіть, ніхто не прокоментував... - невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
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Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.
Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.
Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.
На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.
Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .
Це фігня хлпці. Хайп пійде тоді, коли проведуть таки перепис, гроші витратять, а результати з Дубілетом зійдуться. Оце так буде хайпище!
Не зійдуться... Населення просто катастрофічними темпами скорочується! Тому, якщо через три-чотири місяці буде проведено перепис, то це будуть зовсім інші цифри! Прочитав, що в одному із районів перша дитина в сільській місцевості народилася 14 січня, там існує практика привітання владою району батьків першої дитини, яка народжена в новому році... Уявіть собі - треба було чекати аж півмісяця!