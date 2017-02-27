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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38433844384538463847>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:16

Qwerty Чем аргументируете?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:24

  orest написав:
  zzzzzz написав:Думаю ставки в 10% не сильно привлекательны для нерезидентов. Если еще пару таких аукционов пройдет с размещением по 50-60% от предложения, придется Минфину поднимать ставку.

Я думаю тут не тільки ставка, хоч ставка - дуже важливий чинник. Справа ще в тому, що Беня-Авакян-Зеля уже не трьох головий змій, а кожен окремо. Більше того, харківсько-італійський бізнесмен за крок до втрати посади міністра, а ще недавно приміряв трон премєра.
Дуже цікава зараз закручується ситуація з хорош...им екс головою СБУ і його діями в інтересах теперішнього гетьмана. Ярославський з впливовим вінницькими партнерами також активізувався... Майбутнє країни уже далеко не таке передбачуване. Покупці ОВДП це чудово розуміють. Гарантії дуже знецінилися не тільки по 7ми річках, але й по 3+ паперах.
Зараз беруть короткі і річні з розрахунку великої приватизації і ринку землі. КМ уже ініціює продаж 49% Нафтогазу і Укрзалізниці до всього раніше запланованого. По землі підривають позиції не тільки МХП і Авангарду, вже і Кернел взяли в "розробку" і поарештовували рахунки... Та й банки зацікавлені в тому інструменті поки.
По ОВДП покращити ситуацію зможе вирішення питання "коронавірусу" але туда ще з місяць часу.
Наразі важливо чи для покупки нових ОВДП будуть заводити валюту, чи будуть перевкладати погашене (писав уже про це). Сьогодні трохи продавали...
На стороні грн зараз оплата росією транзту в 500+ млн уо за грудень-лютий та дочасна активізація аграріїв, адже погода така, що роботи доведеться починати за пару днів (на вихідних зробив пару сотень км по неньці - корови люди пасти повиганяли :shock: , та й вологи вже у верхні шари налило (за це тут багато хто переживав)).
МВф - складне питання. Землю продавлять - багато зацікавлених, адже металургія і енергетика уже не такі цікаві стали... А от чи вдасться ІВК...

Яка така нині погода?! Сьогодні вночі у нас -11градусів, вдень -4 градуси, ну і снігу трішки насипало... не уявляю які роботи потрібно через пару днів розпочинати... До якихось робіт ще мінімум добрий місяць - півтора! Запаси на посівну майже сформовані! Так що не переймайтесь цією темою! А курс загонять куди захочуть! Ніхто і уяви немає яким він буде наступного тижня!
Востаннє редагувалось Qwerty в Нед 09 лют, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:25

... за крок до перевороту думок ©

  Долярчик написав:
  headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.

... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись...
- запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! ;)
(тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )

... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував... :roll:
- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:31

  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:33

  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Тоже, думаю, боковичок нарисовался наконец-то.... 8)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:34

  sergey_sryvkin написав:
  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.

Картинка знакомая. Недвижимость в 2008 году, биток в 2018. Компашка наконец-то показала хоть какую-то прибылишечку (и то, только по non-GAAP)- и хомяки уже наложили полные штаны восторга.


В человечке всё должно быть прекрасненько: и личико, и одежонка, и душонка, и мыслишки...

І гаманець...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уряд Аргентини не поверне "навіть половину цента" свого боргу перед Міжнародним валютним фондом, доки країна не вийде з рецесії. Про це заявила віцепрезидент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер

Дипломатично послала вдаль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував...
Зображення
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:46

  xsh написав:
  zzzzzz написав:Завтра пойдет хайп по этой теме.

Кратко. Дубилет фальсифицировал данные по численности населения.

Детали. Центр обработки данных, провел свой анализ. Выяснилось что Дубилет, взял данные Держстата по численности населения на 01.01.2019 умножил на коэффициент 0,888 и опубликовал эти цифры типа как великое исследование.

https://www.facebook.com/socialdata.ua/ ... cation=ufi

Завтра будет стоять огромный хай на эту тему. Так как во всем мире фальсификация по оценке численности населения в границах одной страны это полная жесть.

На основании оценки численности населения строятся все расчеты, ВВП на душу, нормы потребления, и пр.пр.пр.

Это не какая-то региональная махинация с оценкой потребления колбасы в пределах села Кукуево, это фальсификация численности по целой стране, причем не маленькой .


Це фігня хлпці. Хайп пійде тоді, коли проведуть таки перепис, гроші витратять, а результати з Дубілетом зійдуться. Оце так буде хайпище!

Не зійдуться... Населення просто катастрофічними темпами скорочується! Тому, якщо через три-чотири місяці буде проведено перепис, то це будуть зовсім інші цифри! Прочитав, що в одному із районів перша дитина в сільській місцевості народилася 14 січня, там існує практика привітання владою району батьків першої дитини, яка народжена в новому році... Уявіть собі - треба було чекати аж півмісяця!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Здесь каждый уважающий себя не ходит на работу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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