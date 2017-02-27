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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3844384538463847>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:17

  proftpd66 написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх


24.5 - 25.00. мне кажется, что этот курс будет держаться до мая. он устроит друганов нбу кто в бумагах активно вкладывался в 19г. мне кажется, что многие покинут этот рынок и переключатся на землю. как раз к этому моменту закрутится карусель.
но, есть ещё одна проблема, которая на некоторое время может поднять ВРЕМЕННО, но резко курс к отметке 26 - это китай. думаю, что середина февраля - это начнётся пик скачков на меж.банке . ведь чуда не будет - италия, франция, германия, россия - значит и к нам он подтянется. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лют, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:18

  proftpd66 написав:Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Вы не могли бы описать механизм: каким образом спекули гоняют цену?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... такссссс, що там зараз обговорюється?
Музыка еще играет :-) Cтулья в конце концов не достанутся кому-то
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:22

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.

... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись...
- запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! ;)
(тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )

... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував... :roll:
- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???! :shock:

Долярчик, тут бігуни в кедах, пенсии, лендлорди... Рабатяги работу работають, а не не на фінфорумі тусуюцця.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.


правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает.
если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор.
если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более.
платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток.
даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают.
см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.

Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:26

Модератору Фейслесс

Я так понимаю это путевка в баню на 16 дней?
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Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
Вообще то я считаю есть куда расти, украинцев около миллиона там.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:29

  vovan_prm написав:Я так понимаю это путевка в баню на 16 дней?
Зображення

ні, так як тут немає реклами, а просто цифри! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 09 лют, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:29

  Proofy написав:
  Долярчик написав:невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Здесь каждый уважающий себя не ходит на работу.


Плавно готовимся.... :D
Как проценты по вкладам до 5 дойдуть - усе бегом в дворники! :lol: :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.


хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами???
поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет.
а у нас??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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