Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.

... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись...

- запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу!

... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись...

- запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу!

(тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )

... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....

- а його, навіть, ніхто не прокоментував...

... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....

- а його, навіть, ніхто не прокоментував...

- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!

Долярчик, тут бігуни в кедах, пенсии, лендлорди... Рабатяги работу работають, а не не на фінфорумі тусуюцця. Долярчик, тут бігуни в кедах, пенсии, лендлорди... Рабатяги работу работають, а не не на фінфорумі тусуюцця.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

