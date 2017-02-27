Игорь Алексеевич написав:

Proofy написав: Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС. Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.

правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает.если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор.если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более.платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток.даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают.см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.