І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
24.5 - 25.00. мне кажется, что этот курс будет держаться до мая. он устроит друганов нбу кто в бумагах активно вкладывался в 19г. мне кажется, что многие покинут этот рынок и переключатся на землю. как раз к этому моменту закрутится карусель. но, есть ещё одна проблема, которая на некоторое время может поднять ВРЕМЕННО, но резко курс к отметке 26 - это китай. думаю, что середина февраля - это начнётся пик скачков на меж.банке . ведь чуда не будет - италия, франция, германия, россия - значит и к нам он подтянется.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лют, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
headshaker написав:Принаймні для частини з нас є можливість небезкоштовно попрацювати десь-колись зайву годину чи день - керівництво тільки вдячне буде. І ось він, вибір, що приємніше - попрацювати за фахом та покликанням, чи набагато довше сумлінно чистити картоплю. Ну, звичайно, у кожного свої вподобання, тут не зарадиш.
... це, якщо ходити "з радістю" на свою роботу і з неабиякою насолодою її виконувати/нею займатись... - запитайте тут колег-форумчан, чи хоч ПОЛОВИНА з них ходить на таку роботу! (тут, на форумі - може їх і буде більше половини і то "може".... - а от у повсякденному житті - їх значно менше! )
... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій..... - а його, навіть, ніхто не прокоментував... - невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Долярчик, тут бігуни в кедах, пенсии, лендлорди... Рабатяги работу работають, а не не на фінфорумі тусуюцця.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
правда поляки уезжают и то ВРЕМЕННО, а украинцы приезжают и ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ. а у нас - выезжают, но никто не приезжает. если вчера ещё хоть немного работал малый бизнес, то сег.он закрывается и все валят за бугор. если у чел. предположим магазин - 50кв.м., то надо иметь хотя бы одного наёмного, я уже не говорю про двух и более. платить налоги за себя и наёмного, аренда и зарплата, которую все хотят от 8 тыс грн, то бизнес в этом магазине становиться в убыток. даже пивусик и сигареты на прилавках - уже не выручают. см.у себя в городе многие закрываются, т.к нет смысла работать только на коммуналку и еду.
Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
vovan_prm написав:Я так понимаю это путевка в баню на 16 дней?
ні, так як тут немає реклами, а просто цифри!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 09 лют, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.
хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами??? поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет. а у нас???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.