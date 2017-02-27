flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.
хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами??? поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет. а у нас???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій..... - а його, навіть, ніхто не прокоментував... - невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій..... - а його, навіть, ніхто не прокоментував... - невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Скоріш тому, що дурницю написали
Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск? Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій..... - а його, навіть, ніхто не прокоментував... - невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Скоріш тому, що дурницю написали
Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск? Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
І писали і продовжуєте писати. Тема гілки вказана нагорі. Інше обговорюйте деінде