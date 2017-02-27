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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3844384538463847>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:26

Модератору Фейслесс

Я так понимаю это путевка в баню на 16 дней?
Зображення
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Даже в цивилизованной Польше есть мигранты, вроде как 2.5 милимона их в странах ЕС.
Вообще то я считаю есть куда расти, украинцев около миллиона там.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:29

  Proofy написав:
  Долярчик написав:невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!
Здесь каждый уважающий себя не ходит на работу.


Плавно готовимся.... :D
Как проценты по вкладам до 5 дойдуть - усе бегом в дворники! :lol: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.


хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами???
поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет.
а у нас??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував...
- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!

Скоріш тому, що дурницю написали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:41

  Faceless написав:
  Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував...
- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!

Скоріш тому, що дурницю написали

Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск?
Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:58

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:... я думав, що цей допис будуть обговорювати навперебій.....
- а його, навіть, ніхто не прокоментував...
- невже, навіть, тут одиниці тих, які ходять на роботу з радістю/з неабиякою насолодою???!

Скоріш тому, що дурницю написали

Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск?
Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...

І писали і продовжуєте писати. Тема гілки вказана нагорі. Інше обговорюйте деінде
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:00

  Долярчик написав:щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи...

встречали таких? Кто из года в год как на праздник. Черняк то не простофиля, наемным работником не идет
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:14

  дарий написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Тоже, думаю, боковичок нарисовался наконец-то.... 8)

мож это пик как обычно в январе-феврале, а весной опять в долины к 20
serp6769
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То занадто...

https://www.youtube.com/watch?v=-_Ai4lot934
дарий
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