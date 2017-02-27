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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:29
vovan_prm написав: Faceless написав: Долярчик написав:
Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск?
Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
І писали і продовжуєте писати. Тема гілки вказана нагорі. Інше обговорюйте деінде
Что, сказали провокатора не тереть и не банить?
Кто сказал, кому сказал?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:32
Proofy написав: Долярчик написав:
щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи...
встречали таких? Кто из года в год как на праздник. Черняк то не простофиля, наемным работником не идет
... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:32
vovan_prm написав: proftpd66 написав:
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Вы не могли бы описать механизм: каким образом спекули гоняют цену?
У каждого разная стратегия . Сейчас экспортеры пшеница ячмень хотят обменять бакс на гривну . Им надо сделать западло в 22-24, а после мая уже можно погнать вверх 25-28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:41
Игорь Алексеевич написав:
но, есть ещё одна проблема, которая на некоторое время может поднять ВРЕМЕННО
, но резко курс к отметке 26 - это китай. думаю, что середина февраля - это начнётся пик скачков на меж.банке . ведь чуда не будет - италия, франция, германия, россия - значит и к нам он подтянется.
А Америку, думаете, минет сия чаша?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:05
"Люто плюсую"
headshaker написав:
...первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.
Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.
Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
Як не прикро, але виходячи з усіх
наших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета"
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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