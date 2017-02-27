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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:29
vovan_prm написав: Faceless написав: Долярчик написав:
Ви, "Біг мані"дивились хоч один випуск?
Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
І писали і продовжуєте писати. Тема гілки вказана нагорі. Інше обговорюйте деінде
Что, сказали провокатора не тереть и не банить?
Кто сказал, кому сказал?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:32
Proofy написав: Долярчик написав:
щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи...
встречали таких? Кто из года в год как на праздник. Черняк то не простофиля, наемным работником не идет
... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:32
vovan_prm написав: proftpd66 написав:
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Вы не могли бы описать механизм: каким образом спекули гоняют цену?
У каждого разная стратегия . Сейчас экспортеры пшеница ячмень хотят обменять бакс на гривну . Им надо сделать западло в 22-24, а после мая уже можно погнать вверх 25-28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:41
Игорь Алексеевич написав:
но, есть ещё одна проблема, которая на некоторое время может поднять ВРЕМЕННО
, но резко курс к отметке 26 - это китай. думаю, что середина февраля - это начнётся пик скачков на меж.банке . ведь чуда не будет - италия, франция, германия, россия - значит и к нам он подтянется.
А Америку, думаете, минет сия чаша?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:05
"Люто плюсую"
headshaker написав:
...первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.
Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.
Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
Як не прикро, але виходячи з усіх
наших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета"
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:13
Игорь Алексеевич написав:
В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8% г/г, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — говорится в отчете.
Сообщается, что нехватка работников ощущался во всех базовых видах деятельности, наиболее остро — в строительстве и в перерабатывающей промышленности.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Игорь Алексеевич, скажите честно - Вы акромя Себя кого-нибудь любите в этой жизни?
(довольно редкий форумский случай практически отсутствия плюсов комубытонибыло)...
Шутка...
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:18
Бики планують штурмувати 25 в цьому місяці?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:22
Хороший вопрос.
Есть предпосылки?
Пока токо зззззз-т твердо смотрит уверх даже на ближайшее время...
Может, он и прав.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 09 лют, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:24
Долярчик написав:
... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
Помню Черняка в начале его романа с водочной темой , была у него фирма Мегаполис на рынке Анголенко, в Запорожье. Приторговывал он тогда мелким оптом водочкой литровой , типа Распутин, но сам смак был в его прикиде, он постоянно носил спортивные штаны со страшно выдутыми коленями и с тех пор хоть убейте , но не могу я его слушать ))
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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