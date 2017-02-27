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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38463847384838493850>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:33

  Гурман написав:
  Долярчик написав:... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
Помню Черняка в начале его романа с водочной темой , была у него фирма Мегаполис на рынке Анголенко, в Запорожье. Приторговывал он тогда мелким оптом водочкой литровой , типа Распутин, но сам смак был в его прикиде, он постоянно носил спортивные штаны со страшно выдутыми коленями и с тех пор хоть убейте , но не могу я его слушать ))


Петр Алексеевич тоже часто в мятых пиджаках палился, а конфеты у него хорошие.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мятый пиджак выдутым спортивкам - рознь! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Игорь Алексеевич, скажите честно - Вы акромя Себя кого-нибудь любите в этой жизни?
(довольно редкий форумский случай практически отсутствия плюсов комубытонибыло)...

Шутка...


сейчас волна пришла и до этого форума с просьбой - лайкните мне пож. ПОПРОШАЙКИ.)) :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лют, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:46

  Гурман написав:
  Долярчик написав:... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
Помню Черняка в начале его романа с водочной темой , была у него фирма Мегаполис на рынке Анголенко, в Запорожье. Приторговывал он тогда мелким оптом водочкой литровой , типа Распутин, но сам смак был в его прикиде, он постоянно носил спортивные штаны со страшно выдутыми коленями и с тех пор хоть убейте , но не могу я его слушать ))

Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот точно пофиг!
Приятно читать интересных людей.
Можно сформировать типаж - Человек в мятом пиджаке, с коленками от Адидас и в Кедах! :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:47

  Гурман написав:
  Долярчик написав:... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній
Помню Черняка в начале его романа с водочной темой , была у него фирма Мегаполис на рынке Анголенко, в Запорожье. Приторговывал он тогда мелким оптом водочкой литровой , типа Распутин, но сам смак был в его прикиде, он постоянно носил спортивные штаны со страшно выдутыми коленями и с тех пор хоть убейте , но не могу я его слушать ))

... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

- якщо ні то, ні то - то хоч гроші на спортивний костюм маєте? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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  дарий написав:Вот точно пофиг!


+100)) :P :P :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:51

  дарий написав:Мятый пиджак выдутым спортивкам - рознь! :mrgreen:


Да дело же даже не в этом.

Помню его интервью в котором он рассказывал, что "первые большие деньги заработал, конкурируя с АвтоЗАЗ в сборке авто. Вот у нас во дворе было 10 гаражей и мы собирали "Таврии" и продавали их в Польшу."

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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:00

Китайські покупці міді скасовують або просять про перенесення терміну поставки металу з-за кордону, посилаючись на форс-мажорні обставини. Трейдери просять своїх постачальників в різних країнах світу скасувати або відкласти поставки міді.

Про це повідомляє Financial Times.

"Коронавірус здійснив величезний вплив на попит на мідь, оскільки компанії, що займаються обробкою металу, припинили купувати сировину", – сказав один з менеджерів трейдингової компанії Guangzhou Zhongshan Trade на умовах анонімності.

Guangzhou Zhongshan на цьому тижні попросила постачальників з Чилі та Сомалі відстрочити поставки близько 500 тонн міді загальною вартістю 25 млн юанів (3,57 млн ​​доларів), принаймні, на тиждень.

Компанія також скасувала попередній контракт з сомалійським постачальником і припинила оформляти нові замовлення.

"Епідемія – це проблема не тільки Китаю, це глобальна проблема", – каже менеджер.

За його словами, ділова активність в порту Гуанчжоу, де зосереджена сировинна торгівля, різко знизилася за останній час.

Трейдери, що працюють в Гуанчжоу, повідомили, що найближчим часом ще близько десяти китайських трейдерів можуть оголосити про форс-мажорні обставини для скасування контрактів на імпорт міді.

Китайські покупці зрідженого природного газу також розглядають можливість того, щоб скористатися пунктом про форс-мажорні обставини для скасування контрактів, пише FT.

Попит на мідь вважається барометром стану світової економіки, і його падіння говорить про серйозні наслідки поширення китайського коронавірусу для економічного підйому, зазначає видання.

Спроби влади КНР стримати поширення коронавірусу – від обмеження дорожнього трафіку до продовження періоду святкування Нового року за місячним календарем – негативно позначилися на промисловій активності, що, ймовірно, призведе до істотного послаблення темпів зростання китайської економіки.
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