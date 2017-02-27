Было это:
Валютный рынок в контексте ДС
Было это:
Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:05
Было это:
Валютный рынок в контексте ДС
Было это:
Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:08
Опишите хотя бы один способ. Кратко.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Баксик, ну правда, фатитфуфлофсякое черняковское и иже с ним вбрасывать...
Уж лучше стовбчики...
Или про тещу с хатой шось новенькое выдайте....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 17:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уберу лайк на Валютный рынок в контексте ДС я ошибся)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:15
От підкресліть, ДЕ ТУТ Є РЕКЛАМА????!
- тут просто якість цифри і все.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НІ, ШАНОВНІ!!!
- АБО ТКНІТЬ МЕНЕ НОСОМ, ДЕ НА МОЄМУ ФОТО Є РЕКЛАМА, АБО не балабольте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22
.... якби я вже своє вивів і ті цифри були б у доларах і щотижня(так, як і виплачують щотижня) - вам би точно кров з очей пішла!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Понял, уже тяжелый случай...
Но, Вы Держитесь!
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну, Фейслес ж зрозуміло пояснив - що "...ще раз побачу рекламу того "ге"..."
- от я і НЕ РЕКЛАМУЮ!
- і НЕ пишу їхню назву!
.. ВСЕ ПО ПРАВИЛАХ!
(ну, максимум флуд-офтоп) і все
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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