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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3847384838493850>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 293
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:05

  Faceless написав:Кто сказал, кому сказал?

Было это:
Валютный рынок в контексте ДС

Было это:
Зображення

Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:08

  proftpd66 написав:
  vovan_prm написав:
  proftpd66 написав:Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Вы не могли бы описать механизм: каким образом спекули гоняют цену?


У каждого разная стратегия .

Опишите хотя бы один способ. Кратко.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній


Баксик, ну правда, фатитфуфлофсякое черняковское и иже с ним вбрасывать...
Уж лучше стовбчики... :roll: :mrgreen:

Или про тещу с хатой шось новенькое выдайте.... :(
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 17:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
уберу лайк на Валютный рынок в контексте ДС я ошибся)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:15

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:Кто сказал, кому сказал?

Было это:
Валютный рынок в контексте ДС

Было это:
Зображення

Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.

От підкресліть, ДЕ ТУТ Є РЕКЛАМА????!
- тут просто якість цифри і все.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- тут просто якість цифри і все.....
кров з очей :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НІ, ШАНОВНІ!!!
- АБО ТКНІТЬ МЕНЕ НОСОМ, ДЕ НА МОЄМУ ФОТО Є РЕКЛАМА, АБО не балабольте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:- тут просто якість цифри і все.....
кров з очей :mrgreen:

.... якби я вже своє вивів і ті цифри були б у доларах і щотижня(так, як і виплачують щотижня) - вам би точно кров з очей пішла!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Понял, уже тяжелый случай...
Но, Вы Держитесь! :oops: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, Фейслес ж зрозуміло пояснив - що "...ще раз побачу рекламу того "ге"..."
- от я і НЕ РЕКЛАМУЮ!
- і НЕ пишу їхню назву!

.. ВСЕ ПО ПРАВИЛАХ!
(ну, максимум флуд-офтоп) і все :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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