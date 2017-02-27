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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3847384838493850>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:08

  proftpd66 написав:
  vovan_prm написав:
  proftpd66 написав:Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Вы не могли бы описать механизм: каким образом спекули гоняют цену?


У каждого разная стратегия .

Опишите хотя бы один способ. Кратко.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... він сам гігант/роботодавець!
- навіть, у Форбс не самий останній


Баксик, ну правда, фатитфуфлофсякое черняковское и иже с ним вбрасывать...
Уж лучше стовбчики... :roll: :mrgreen:

Или про тещу с хатой шось новенькое выдайте.... :(
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 17:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
уберу лайк на Валютный рынок в контексте ДС я ошибся)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бакс, я Понял, уже тяжелый случай...
Но, Вы Держитесь! :oops: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:42

  fler написав: Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Прибалты тоже неумно управляли своими странами?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

А чего вы так скромничаете 2 питання, та ще й маленькі ? Обычно на страницах данного форума вы привыкли "ходить по большому".
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:45

Ой+
Вот автомат там совсем ни к чему....
Он жеж иногда стреляет...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.

Видел, но формально вроде не зачто, кроме оффтопа. С и Черняком тоже, но раз пока воскресенье, не буду особо шашкой махать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:54

  Starikan написав:
  fler написав: Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Прибалты тоже неумно управляли своими странами?

Ну Прибалты это задворки ЕС, что-то тоже у них неумно, с 500 еврами минималки.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

Вы уже составили мат. модель с велосипедами? как учит Черняк.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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