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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3847384838493850

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:58

  Гурман написав:
  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

А чего вы так скромничаете 2 питання, та ще й маленькі ? Обычно на страницах данного форума вы привыкли "ходить по большому".

... то ж прошу!
- наберіться сміливості і ЧЕСНУ дайте відповідь!! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:01

Ну нарешті дочекався справедливості!!!)))

  Faceless написав:
  vovan_prm написав:Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.

Видел, но формально вроде не зачто, кроме оффтопа. С и Черняком тоже, но раз пока воскресенье, не буду особо шашкой махать

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тактолучше. :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:12

  Starikan написав:
  fler написав: Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Прибалты тоже неумно управляли своими странами?

У прибалтов немного другая история. После вступления в ЕС им навязали много всяких "покращень".
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:20

  Pupsik написав:
  Libo написав:Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.



Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ" :lol:

П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты


Ты просто его не понял. :?
Полковник знает китайские смыслы лучше китайцев, а Святое писание лучше Агаз.
Всю жизнь незаменимо прослужил в Китае в атташате. Служил бы и дальше, но нельзя было оставаться - украл оперативный план китайского генштаба на случай войны с Россией.
Знает суть грядущих перемен и разгадывает намерения Планировщика.
Запомни образ золотой шестерни крипты как скорого двигателя нашей шестерни-планеты. 8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:25

  Долярчик написав:
  Гурман написав:
  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

А чего вы так скромничаете 2 питання, та ще й маленькі ? Обычно на страницах данного форума вы привыкли "ходить по большому".

... то ж прошу!
- наберіться сміливості і ЧЕСНУ дайте відповідь!! 8)

1- нет
2- нет
Когда то давным давно , во времена перехода от социализма к капитализму, когда я только начинал восхождение к финансовому олимпу , моя мама , по сути и ментальности своей будучи очень советским человеком , сказала мне : Сынок я готова стать перед тобой на колени , перестань пожалуйста зарабатывать такие большие деньги , мне стыдно людям смотреть в глаза . Я не мог не уважить маму)) , так что со списком Форбс было покончено.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:26

  Proofy написав:
  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

Вы уже составили мат. модель с велосипедами? как учит Черняк.

... спочатку дайте теж відповіді на питання вище....
- або просто - чого ви досягли в цьому житті?!
.... а тоді вже мене щось запитуйте, чи давайте поради! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:46

  Libo написав:
  Pupsik написав:
  Libo написав:Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.



Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ" :lol:

П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты


Ты просто его не понял. :?
Полковник знает китайские смыслы лучше китайцев, а Святое писание лучше Агаз.
Всю жизнь незаменимо прослужил в Китае в атташате. Служил бы и дальше, но нельзя было оставаться - украл оперативный план китайского генштаба на случай войны с Россией.
Знает суть грядущих перемен и разгадывает намерения Планировщика.
Запомни образ золотой шестерни крипты как скорого двигателя нашей шестерни-планеты. 8) 8) 8)

там он ещё про фонду много говорил, теперь прониклись?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:50

  Долярчик написав:
  Proofy написав:
  Долярчик написав:... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?

Вы уже составили мат. модель с велосипедами? как учит Черняк.

... спочатку дайте теж відповіді на питання вище....
- або просто - чого ви досягли в цьому житті?!
.... а тоді вже мене щось запитуйте, чи давайте поради! :D
Если бы это Черняк написал, я бы понял :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:53

  edvardd написав:там он ещё про фонду много говорил, теперь прониклись?


Ну он говорил об обвале фондового рынка. Мы готовы. Полностью согласны. Переживали не раз. Через какое-то время все восстановится. Уже в новых деньгах. 8)
Libo
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