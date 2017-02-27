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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:58
Гурман написав: Долярчик написав:
... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?
А чего вы так скромничаете 2 питання, та ще й маленькі ? Обычно на страницах данного форума вы привыкли "ходить по большому".
... то ж прошу!
- наберіться сміливості і ЧЕСНУ дайте відповідь!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:01
Faceless написав: vovan_prm написав:
Не было реакции.
Я предположил, что есть на то причина.
Возможно ошибся.
Видел, но формально вроде не зачто, кроме оффтопа. С и Черняком тоже, но раз пока воскресенье, не буду особо шашкой махать
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:12
Starikan написав: fler написав:
Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Прибалты тоже неумно управляли своими странами?
У прибалтов немного другая история. После вступления в ЕС им навязали
много всяких "покращень".
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fler
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:20
Pupsik написав: Libo написав:
Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.
Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ"
П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты
Ты просто его не понял.
Полковник знает китайские смыслы лучше китайцев, а Святое писание лучше Агаз.
Всю жизнь незаменимо прослужил в Китае в атташате. Служил бы и дальше, но нельзя было оставаться - украл оперативный план китайского генштаба на случай войны с Россией.
Знает суть грядущих перемен и разгадывает намерения Планировщика.
Запомни образ золотой шестерни крипты как скорого двигателя нашей шестерни-планеты.
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Libo
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:25
Долярчик написав: Гурман написав: Долярчик написав:
... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?
А чего вы так скромничаете 2 питання, та ще й маленькі ? Обычно на страницах данного форума вы привыкли "ходить по большому".
... то ж прошу!
- наберіться сміливості і ЧЕСНУ дайте відповідь!!
1- нет
2- нет
Когда то давным давно , во времена перехода от социализма к капитализму, когда я только начинал восхождение к финансовому олимпу , моя мама , по сути и ментальности своей будучи очень советским человеком , сказала мне : Сынок я готова стать перед тобой на колени , перестань пожалуйста зарабатывать такие большие деньги , мне стыдно людям смотреть в глаза . Я не мог не уважить маму)) , так что со списком Форбс было покончено.
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Гурман
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:26
Proofy написав: Долярчик написав:
... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?
Вы уже составили мат. модель с велосипедами? как учит Черняк.
... спочатку дайте теж відповіді на питання вище....
- або просто - чого ви досягли в цьому житті?!
.... а тоді вже мене щось запитуйте, чи давайте поради!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:46
Libo написав: Pupsik написав: Libo написав:
Горькая правда.
Замена валютно-финансовой системы начнется уже в ноябре.
Аналитика военной разведки.
Полковник Девятов.
Посмотрел я этого персонажа и чето вспомнилось:
"БЕГУЩИЙ ПОЛКОВНИК В МИРНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ, А В ВОЕННОЕ — ПАНИКУ"
П.С. в итоге он заявил, что истинным намерением Китая было ослабление юаня по отношению к "святому" доллару (с 6,7 до 8 ), что перечеркивает все предыдущие его слова о крахе американской валюты
Ты просто его не понял.
Полковник знает китайские смыслы лучше китайцев, а Святое писание лучше Агаз.
Всю жизнь незаменимо прослужил в Китае в атташате. Служил бы и дальше, но нельзя было оставаться - украл оперативный план китайского генштаба на случай войны с Россией.
Знает суть грядущих перемен и разгадывает намерения Планировщика.
Запомни образ золотой шестерни крипты как скорого двигателя нашей шестерни-планеты.
там он ещё про фонду много говорил, теперь прониклись?
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edvardd
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:50
Долярчик написав: Proofy написав: Долярчик написав:
... а можна маленьких 2 питання?
1) - ваш бізнес теж мільярд доларів обороту робить?
2) - ви теж на сторінках Форбс?
Вы уже составили мат. модель с велосипедами? как учит Черняк.
... спочатку дайте теж відповіді на питання вище....
- або просто - чого ви досягли в цьому житті?!
.... а тоді вже мене щось запитуйте, чи давайте поради!
Если бы это Черняк написал, я бы понял
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:53
edvardd написав:
там он ещё про фонду много говорил, теперь прониклись?
Ну он говорил об обвале фондового рынка. Мы готовы. Полностью согласны. Переживали не раз. Через какое-то время все восстановится. Уже в новых деньгах.
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Libo
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