Proofy написав:Если бы это Черняк написал, я бы понял
... ну так тут його почали чми.рити....- то рахуйте, що то він це питання задав
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів... - а самі ви хто? - чого досягли? ... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
понравился комент https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
headshaker написав:...первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов. Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает: - непосредственно украденное, - испорченное в процессе, - удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"), и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости. Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.
"Люто плюсую" Як не прикро, але виходячи з усіх наших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета"
Сталіна, мало?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.
хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами??? поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет. а у нас???
Не так, там є програма 500+, платять не всім з одною дитиною, лише нужденним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Долярчик написав:... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів... - а самі ви хто? - чого досягли? ... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
Какая Прелесть ! Судя по последнему посту у вас "созрело сознание " Перспективного Алкоголика. Вы милейший ,смотрю с покупкой квартиры Злоупотреблять начали .
понравился комент https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)
Привет. Да это все в Запорожье знают . Просто неохота в "дерьме купаться".
понравился комент https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)
Мне вот этот понравился
Дядюшка Че очень сильно льстит своей аудитории, называя её думающей. Там же 98% ТП.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price